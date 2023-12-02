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Коммерческая недвижимость в Ивано-Франковская область, Украина

1 объект найдено
Магазин в Ивано-Франковск, Украина
Магазин
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Продаж фасадного приміщення, Івано-Франківськ, вул. Мазепи 183к1 - Прохідне та проїзне місце…
€18,345
в месяц
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