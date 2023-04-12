Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Украине
коммерческая недвижимость
1169
рестораны
13
отели
13
офисы
87
производственные здания
9
склады
9
магазины
37
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Одесса, Украина
139 м²
€ 204,552
11286. Продам коммерческую площадь в жилом комплексе "Акрополь". Распол…
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
48 м²
€ 50,383
Фасадный офис на Новосельского, очень активный пешеходный и авто трафик!
Коммерческая
Одесса, Украина
154 м²
€ 146,569
17922. Предлагаем к продаже коммерческое помещение возле парка Шевченко…
Коммерческая
Одесса, Украина
603 м²
€ 430,547
№5646. . .Предлагаем к продаже отдельно стоящее здание рядом с аэропорт…
Коммерческая
Одесса, Украина
30 м²
€ 6,412
№2850. . .Продам помещение на ул Среднефонтанская. Общая площадь 30 кв.…
Коммерческая
Мирное, Украина
€ 41,223
8554 Земельный участок 1,7 га в с. Мирное. Приватизирован. Фасад на т…
Коммерческая
Одесса, Украина
80 м²
€ 16,489
10937. Предлагаем к продаже коммерческое помещение в центре на л. Базар…
Ресторан, кафе 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
485 м²
€ 732,846
2-х этажный отдельно стоящий комплекс из действующих ресторана и бизнес центра. Ресторан фа…
Коммерческая 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
360 м²
€ 4,580
Двухуровневое помещение в центреТаирова.Под разные виды деятельности: медучереждение, банк, …
Коммерческая
Одесса, Украина
260 м²
€ 247,335
7491. Предлагаем к продаже фасадные помещения под застройку в историчес…
Коммерческая
Одесса, Украина
140 м²
€ 132,828
№5541. . . Предлагаю к продаже 6-комнатную квартиру в доме памятник ар…
Коммерческая
Одесса, Украина
€ 387,492
10329. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Сухом Лимане р-н Та…
Регионы с недвижимостью на продажу
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область
в Черноморск
в Черкасская область
в Закарпатская область
в Измаильская городская община
в Мариуполь
в Салганский сельский совет
в Херсон
в Суворовский район
в Lisyanska selischna gromada
в Bazar yanska silska rada
в Киевская область
в Овидиопольский поселковый совет
Параметры недвижимости в Украине
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты