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Коммерческая недвижимость в Дальницкий сельский совет, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Санжейка, Украина
Коммерческая
Санжейка, Украина
Площадь 200 м²
€ 126,482
Коммерческая в Грибовка, Украина
Коммерческая
Грибовка, Украина
Площадь 2 050 м²
€ 361,377
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