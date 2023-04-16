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Купить коммерческую недвижимость в Черноморский городской совет, Украина

Черноморск
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1 объект найдено
Коммерческаяв Черноморск, Украина
Коммерческая
Черноморск, Украина
353 м²
€ 166,629
15255 Продаю бизнес в г.Черноморск. Отдельно стоящее здание, автомойка…

Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина

с бассейном
недорогая
элитное
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