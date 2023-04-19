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Купить коммерческую недвижимость в Черкасская область, Украина

Lisyanska selischna gromada
1
Лысянка
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Лысянка, Украина
Коммерческая
Лысянка, Украина
€ 1,822,304
пгт. Лысянка Черкасской области. 140 км до г. Черкассы, 100 км до г. Умань, 170 км. до г. Ки…
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