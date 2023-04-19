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Купить коммерческую недвижимость в Бровары, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Бровары, Украина
Коммерческая
Бровары, Украина
€ 2,004,534
Обширный земельный участок на границе г. Бровары, Киевская область, общей площадью 30 Га, на…
Realting.com
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