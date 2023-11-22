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Коммерческая недвижимость в Борисполь, Украина

1 объект найдено
Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
€3,65 млн
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