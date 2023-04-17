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Купить коммерческую недвижимость в Белгород-Днестровский район, Украина

Karolino-Buhaz Rural Council
2
Bazar yanska silska rada
1
Затока
1
Салганский сельский совет
1
5 объектов найдено
Коммерческаяв Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
1 100 м²
€ 591,741
№2636. Предлагаем к продаже базу отдыха в пос. Каролино-Бугаз. Первая л…
Коммерческаяв Затока, Украина
Коммерческая
Затока, Украина
243 м²
€ 124,721
Комплекс зданий и сооружений в первой линии от моря. (Договор купли-продажи) Место распол…
Коммерческаяв Салганы, Украина
Коммерческая
Салганы, Украина
1 700 м² Количество этажей 1
€ 77,381
Общая площадь помещения - 1700 кв.м. Расположено на 27 сотках в с. Салганы. Рядом большой за…
Коммерческаяв Bazar yanska silska rada, Украина
Коммерческая
Bazar yanska silska rada, Украина
€ 8,193,330
250га на берегу моря
Коммерческаяв Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
€ 50,070
Уникальная роза ветров для занятий виндсерфингом. Одесская обл., с. Каролино Бугаз на бер…

Параметры недвижимости в Белгород-Днестровский район, Украина

с бассейном
недорогая
элитное
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