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Купить коммерческую недвижимость в Березовский район, Украина

2 объекта найдено
Коммерческаяв Черняховское, Украина
Коммерческая
Черняховское, Украина
€ 1,112,164
Весь массив разбит на 187 участков. Участки расположены в Одесской области, Коминтерновском …
Коммерческаяв Шеметово, Украина
Коммерческая
Шеметово, Украина
€ 82,382
Общая площадь - 2 Га. Рядом есть еще 4 аналогичных участка по 2 Га. Участки расположены в од…
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