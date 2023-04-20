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Купить коммерческую недвижимость в Барабойский сельский совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Барабой, Украина
Коммерческая
Барабой, Украина
16 000 м²
€ 592,249
16000 кв.м. расположен на участке 7,3га. Госакт. Есть ж/д ветка. Площадь цеха 12000 кв.м.…
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