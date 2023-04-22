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Коммерческая недвижимость с бассейном в Ускюдар, Турция

1 объект найдено
Коммерческая в Ускюдар, Турция
Коммерческая
Ускюдар, Турция
283 м² 1/1 Этаж
€ 1,353,600
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
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