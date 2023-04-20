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Купить отель с видом на море в Текирдаг, Турция

Текирдаг
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1 объект найдено
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
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