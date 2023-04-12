Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Турции

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Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м²
1/1 Этаж
€ 858,000
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
64 м²
1/1 Этаж
€ 236,100
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
Коммерческая 1 комната
Мерсин, Турция
1 Количество комнат
52 м²
1/1 Этаж
€ 121,800
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние…
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Отель
Аланья, Турция
600 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат
117 м²
1/2 Этаж
€ 395,000
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат
256 м²
1/1 Этаж
€ 607,300
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
Коммерческая
Аланья, Турция
1/4 Этаж
€ 902,000
Четырехэтажное здание рядом с ПЕЩЕРОЙ ДАМЛАТАШ В АЛАНИИРайон: Анталья, АланьяВ Здании: 6 КВА…
Коммерческая
Аланья, Турция
472 м²
1/1 Этаж
€ 608,900
Помещение под магазин в новом комплексе премиум класса в GÜLLER PINARI Район: Анталья, Алань…
Коммерческая 1 комната
Payallar, Турция
1 Количество комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 270,480
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРассто…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 520,400
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в …
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 530 м²
1/1 Этаж
€ 4,636,800
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 570 м²
1/1 Этаж
€ 3,324,400
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,454,200
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на&n…
Коммерческая
Аланья, Турция
300 м²
1/1 Этаж
€ 885,000
Помещение для магазина в уникальном новом комплексе премиум качества в АнталииРайон: Анталья…
Офис
Аланья, Турция
61 м²
1/1 Этаж
€ 199,000
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
Коммерческая
Аланья, Турция
104 м²
1/1 Этаж
€ 450,000
Одноэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
Коммерческая
Аланья, Турция
305 м²
2/3 Этаж
€ 650,000
Двухэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
Коммерческая
Аланья, Турция
602 м²
1/3 Этаж
€ 1,250,000
Трехэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
Коммерческая
Чекмекёй, Турция
247 м²
1/1 Этаж
€ 689,400
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м²
1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Коммерческая
Каракокали, Турция
90 м²
1/1 Этаж
€ 450,000
Коммерческая площадь в роскошном строящемся комплексе в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
Коммерческая
Аланья, Турция
31 м²
1/1 Этаж
€ 140,000
Коммерческая площадь в строящемся проекте премиум класса в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, К…
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