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Коммерческая недвижимость с бассейном в Шишли, Турция

1 объект найдено
Коммерческая в Шишли, Турция
Коммерческая
Шишли, Турция
91 м² 1/1 Этаж
€ 431,900
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
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