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Купить магазин с видом на горы в Турции

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Регионы с недвижимостью на продажу

Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул

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