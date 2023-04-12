ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Турции
отели
100
офисы
19
производственные здания
1
инвестиционная недвижимость
1
магазины
3
другое
1
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат
10 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 4
€ 2,290,143
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
469 м²
1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Отель
Аланья, Турция
1/5 Этаж
€ 1,760,000
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 520,400
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в …
Коммерческая
Аланья, Турция
1/6 Этаж
€ 2,420,000
Шестиэтажное здание рядом с морем в центре Алании для гражданстваРайон: Анталья, Аланья, Сар…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 530 м²
1/1 Этаж
€ 4,636,800
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 570 м²
1/1 Этаж
€ 3,324,400
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,454,200
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на&n…
Отель
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4 Этаж
€ 2,035,000
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отель
Аланья, Турция
420 м²
1/1 Этаж
€ 847,000
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
Коммерческая
Аланья, Турция
105 м²
1/1 Этаж
€ 240,000
Магазин на продажу Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100Магазин на продаж…
Коммерческая
Аланья, Турция
1 940 м²
6/6 Этаж
€ 8,000,000
Клеопатра crown oneРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 50Информация об отеле А…
Коммерческая
Аланья, Турция
600 м²
6/6 Этаж
€ 3,200,000
Kleopatra gold hotelРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 10Наш отель Kleopatra g…
Офис
Аланья, Турция
61 м²
1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офис
Аланья, Турция
58 м²
1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офис
Аланья, Турция
61 м²
1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офис
Аланья, Турция
68 м²
1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Цена по запросу
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Отель
Анталья, Турция
€ 7,000,000
ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В KALEICI & ndash; АНТАЛЯЗЕНТРУМ ( СТАРЫЙ ГОРОД ) 66 ВСЕГО НОМЕРА, ИСТ…
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отель
Kiris, Турция
5 500 м²
€ 11,000,000
108 номеров в целом,СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПЛЯЖ 50 М ОТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯРАЗДЕЛ DEED 5.500 M2БАССЕЙ…
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,932,423
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты