Купить с видом на горы в Турции

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Стамбул
Анталья
Эгейский регион
Мугла
Кемер
Чекмекёй
Эсеньюрт
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Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
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Kepez
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