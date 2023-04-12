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Продажа офисных помещений в Турции

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8 объектов найдено
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
Офисв Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
58 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
68 м² 1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офис 1 комнатав Kepez, Турция
Офис 1 комната
Kepez, Турция
1 Количество комнат 61 м²
€ 34,680

Регионы с недвижимостью на продажу

Мерсин
Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже

Параметры недвижимости в Турции

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