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Продажа офисных помещений в Турции

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4 объекта найдено
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
58 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
68 м² 1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли

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