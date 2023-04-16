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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Муратпаша, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 9 комнатв Муратпаша, Турция
Коммерческая 9 комнат
Муратпаша, Турция
9 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,550,000
Realting.com
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