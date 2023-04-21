Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в Мугла, Турция

Datca
1
Бодрум
1
Мугла
1
Отель В архив
Очистить
4 объекта найдено
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,749,035
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,838,065
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Realting.com
Перейти