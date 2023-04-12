Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Турции

отели
100
офисы
19
производственные здания
1
инвестиционная недвижимость
1
магазины
3
другое
1
25 объектов найдено
Отель 320 комнатв Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отель 28 комнатв Кемер, Турция
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отельв Datca, Турция
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Отельв Yenikoey, Турция
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м² 1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
58 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
68 м² 1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Цена по запросу
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отельв Kiris, Турция
Отель
Kiris, Турция
5 500 м²
€ 11,000,000
108 номеров в целом,СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПЛЯЖ 50 М ОТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯРАЗДЕЛ DEED 5.500 M2БАССЕЙ…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,932,423
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отельв Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 12,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
11 763 м²
€ 24,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 11,736 м2НОМЕРА: 178ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ: длиной 150 мГОД СТРОИТЕЛЬСТВА: 1991ПОЛНОЕ ВОСС…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
16 000 м²
€ 24,000,000
195 номеров в целом, туннель к отелю собственного песчаного пляжа РАЗДЕЛ ДЕЛА 16.000 М2 ОС…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
15 000 м²
€ 15,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЕМКОСТЬ: 164 НОМЕРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЫ, 3 РЕСТ…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
6 200 м²
€ 13,300,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 210 НОМЕРОВ В ОБЩЕМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЕ, РЕСТОРАН…
Отельв Cesme, Турция
Отель
Cesme, Турция
55 000 м²
€ 40,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: & NBSP;235 номеров в целом ( STANDART, семейные номера, костюмы, кинг-сало…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,870,428
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …

Регионы с недвижимостью на продажу

Кемер
Чекмекёй
Эсеньюрт
Мерсин
Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти