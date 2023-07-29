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Магазины в Мерсин, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 2 спальни в Мерсин, Турция
Магазин 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€ 330,000
Realting.com
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