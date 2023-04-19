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Продажа офисных помещений в Merkez Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 197,718
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 510,771
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
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