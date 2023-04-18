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Купить коммерческую недвижимость в Menderes, Турция

1 объект найдено
Коммерческаяв Yenikoey, Турция
Коммерческая
Yenikoey, Турция
€ 59,498
АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ В ИЗМИРСКОЙ ТУРЦИИ SKY-552 построен на участке площадью 32 тысячи …
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