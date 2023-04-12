ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Магазины
Купить магазин с бассейном в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
1
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 104 комнаты
Кемер, Турция
104 Количество комнат
€ 5,218,855
Турция г. Кемер Отель в 180 м от пляжа Небольшой…
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi, Турция
254 м²
1/1 Этаж
€ 620,091
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 145,425
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Отель
Белек, Турция
802 м²
€ 1,813,297
ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 802 М2 САДОВАЯ ОБЛАСТЬ: 602 М2 НЕДВИЖИМОСТЬ: 1.000 М2 ЕМКОСТЬ: 30 НОМЕРОВ …
Отель
Аланья, Турция
1 800 м²
1/6 Этаж
€ 10,131,250
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
Отель
Аланья, Турция
€ 25,500,000
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэ…
Коммерческая
Аланья, Турция
305 м²
2/3 Этаж
€ 630,173
Двухэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
Коммерческая
Аланья, Турция
300 м²
1/1 Этаж
€ 858,005
Помещение для магазина в уникальном новом комплексе премиум качества в АнталииРайон: Анталья…
Отель
Аланья, Турция
€ 16,791,099
Турция г. Аланья Отель с аквапарком Отель 5*****…
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
€ 169,471
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
Отель
Мраморноморский регион, Турция
€ 125,000,000
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
Коммерческая 3 комнаты
Sekerhane Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
200 м²
1/1 Этаж
€ 921,023
Офисное Помещение В Центре Алании На Стадии СтроительстваРайон: Анталья, АланьяРасстояние до…
Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты