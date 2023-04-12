Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Магазины

Купить магазин с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 104 комнатыв Кемер, Турция
Отель 104 комнаты
Кемер, Турция
104 Количество комнат
€ 5,218,855
Турция г. Кемер &nbsp; Отель в 180 м от пляжа &nbsp; Небольшой…
Коммерческаяв Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi, Турция
254 м² 1/1 Этаж
€ 620,091
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 145,425
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Отельв Белек, Турция
Отель
Белек, Турция
802 м²
€ 1,813,297
ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 802 М2 САДОВАЯ ОБЛАСТЬ: 602 М2 НЕДВИЖИМОСТЬ: 1.000 М2 ЕМКОСТЬ: 30 НОМЕРОВ …
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
1 800 м² 1/6 Этаж
€ 10,131,250
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
€ 25,500,000
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэ…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
305 м² 2/3 Этаж
€ 630,173
Двухэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
300 м² 1/1 Этаж
€ 858,005
Помещение для магазина в уникальном новом комплексе премиум качества в АнталииРайон: Анталья…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
€ 16,791,099
Турция г. Аланья &nbsp; Отель с аквапарком &nbsp; Отель 5*****…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
€ 169,471
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
Отельв Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
€ 125,000,000
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
Коммерческая 3 комнатыв Sekerhane Mahallesi, Турция
Коммерческая 3 комнаты
Sekerhane Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 921,023
Офисное Помещение В Центре Алании На Стадии СтроительстваРайон: Анталья, АланьяРасстояние до…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти