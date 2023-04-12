Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 20 спаленв Кемер, Турция
Отель 20 спален
Кемер, Турция
20 Количество комнат 20 ванных комнат 4 850 м²
€ 9,800,000
Отель расположен в посёлке Бельдиби, рядом с пляжем. Построен в 2003 году, последняя ренов…
Офисв Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
€ 317,872
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
35 м² 1/1 Этаж
€ 89,582
Очаровательное двухэтажное коммерческое помещение в ALANYAРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
600 м² 1/1 Этаж
€ 1,972,928
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 598,277
магазины Район: Анталья, АксуНовая площадь под  магазины и офисы в Анталии. Объект сдае…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
Коммерческая 2 комнатыв Аланья, Турция
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 895,816
Кафе на первом этаже в историческом центре Аланьи в районе Şekerhane. Подходит для ГРАЖДАНС…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
250 м² 1/2 Этаж
€ 447,908
Двухэтажный магазин в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, Махмутлар2 этажа ТуалетСклад На …
Коммерческая 1 комнатав Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 504,527
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в …
Коммерческаяв Kizilagac, Турция
Коммерческая
Kizilagac, Турция
€ 366,423
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 339,324
Помещение для магазина в новой резиденции в ДемирташРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстоян…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
180 м² 1/1 Этаж
€ 310,239
Oba GardenРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2500Подходит для гражданстваБассейн…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти