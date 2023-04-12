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Купить отель с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
72
Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
Кемер
3
Gazipasa
1
Каш
1
Коньяалты
1
Манавгат
1
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16 объектов найдено
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 2 комнатыв Аланья, Турция
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
600 м² 1/1 Этаж
€ 2,035,000
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 2,454,200
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на&n…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 1 570 м² 1/1 Этаж
€ 3,324,400
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 1 530 м² 1/1 Этаж
€ 4,636,800
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
1 800 м² 1/6 Этаж
€ 10,450,000
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
1 676 м² 1/4 Этаж
€ 2,035,000
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Отельв Yenikoey, Турция
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м² 1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отель 146 комнатв Алания, Турция
Отель 146 комнат
Алания, Турция
146 Количество комнат 2 500 м²
€ 9,500,000
Отель 50 комнатв Лара, Турция
Отель 50 комнат
Лара, Турция
50 Количество комнат 1 м²
€ 245,090

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

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недорогая
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