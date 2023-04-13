Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
43
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
Esentepe Mahallesi
2
Merkez Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Фатих
2
Bahcelievler Mahallesi
1
Показать больше
13 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 236,100
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
Коммерческая 1 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 256 м² 1/1 Этаж
€ 607,300
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
Коммерческая 1 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 117 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
Коммерческаяв Чекмекёй, Турция
Коммерческая
Чекмекёй, Турция
247 м² 1/1 Этаж
€ 689,400
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
Офисв Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
183 м² 1/1 Этаж
€ 1,179,700
Коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кю…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
187 м² 1/1 Этаж
€ 1,207,600
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
Коммерческаяв Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi, Турция
254 м² 1/1 Этаж
€ 639,600
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
60 м² 1/1 Этаж
€ 212,700
Коммерческая недвижимость под магазины и другой бизнес в инвестиционно-привлекательном район…
Коммерческаяв Ускюдар, Турция
Коммерческая
Ускюдар, Турция
283 м² 1/1 Этаж
€ 1,353,600
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
60 м² 1/1 Этаж
€ 213,600
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
148 м² 1/1 Этаж
€ 652,900
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
Коммерческаяв Шишли, Турция
Коммерческая
Шишли, Турция
91 м² 1/1 Этаж
€ 431,900
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти