ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
885
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Магазины
Купить магазин с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
1
Чекмекёй
1
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Cesme, Турция
55 000 м²
€ 36,201,297
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: & NBSP;235 номеров в целом ( STANDART, семейные номера, костюмы, кинг-сало…
Коммерческая
Аланья, Турция
120 м²
1/1 Этаж
€ 132,324
Помещение под магазин 120 м2 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря:…
Коммерческая
Аланья, Турция
650 м²
1/1 Этаж
€ 635,153
Магазин на продажу в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаМагазин для продажи в Газипаша …
Отель
Измир, Турция
32 000 м²
€ 27,028,143
Турция провинция Измир Отель в заливе Кушадасы У…
Коммерческая
Boztepe, Турция
20 м²
1/1 Этаж
€ 238,182
Торговая площадка в торговом комплексе в OKURCALARРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларТорговый…
Отель 20 комнат
Коньяалты, Турция
20 Количество комнат
€ 2,250,000
АПАРТ ОТЕЛЬ. АНТАЛЬЯ. КОНЬЯАЛТЫ. 300м до пляжа Койко-мест: 38 (можно увеличить) Цена: 2.…
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
200 м²
1/1 Этаж
€ 889,214
Кафе на первом этаже в историческом центре Аланьи в районе Şekerhane. Подходит для ГРАЖДАНС…
Коммерческая
Аланья, Турция
30 м²
1/1 Этаж
€ 37,628
Киоск офис на продажу Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 100Киоск 30м2 в Алании Мерке…
Отель
Белек, Турция
802 м²
€ 1,799,934
ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 802 М2 САДОВАЯ ОБЛАСТЬ: 602 М2 НЕДВИЖИМОСТЬ: 1.000 М2 ЕМКОСТЬ: 30 НОМЕРОВ …
Магазин 2 спальни
Чекмекёй, Турция
1 ванных комнат
86 м²
€ 125,705
Коммерческая
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 593,868
магазины Район: Анталья, АксуНовая площадь под магазины и офисы в Анталии. Объект сдае…
Коммерческая
Sekerhane Mahallesi, Турция
35 м²
1/1 Этаж
€ 173,224
Закусочная Центральный Базар АланииРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 500ВНУТРЕННИЕ Х…
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты