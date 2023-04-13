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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
43
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
Esentepe Mahallesi
2
Merkez Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Фатих
2
Bahcelievler Mahallesi
1
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3 объекта найдено
Отель 10 спаленв Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 2,273,265
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Цена по запросу
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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