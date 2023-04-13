Купить с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Отель 10 спален Фатих, Турция 10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4

€ 2,273,265

БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…