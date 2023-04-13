Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Other

Купить с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Кючюкчекмедже
1
Стамбул
1
Другое В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
€ 134,577
Недвижимость на берегу озера в Стамбуле Первый этап нашего проекта, который концептуализир…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м² 1/1 Этаж
€ 825,699
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
Отельв Измир, Турция
Отель
Измир, Турция
93 000 м²
€ 70,273,171
Турция провинция Измир &nbsp; Отель на берегу моря &nbsp; Огро…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
750 м² 1/1 Этаж
€ 793,941
Прекрасная площадь под магазин в Кестели Район: Анталья, Аланья, КестелМагазин 750м2 район К…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
1/4 Этаж
€ 1,306,490
Четырехэтажное здание рядом с пляжем Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайР…
Магазин 1 ваннаяв Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат Количество этажей 12
€ 193,272
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
Коммерческаяв Эсеньюрт, Турция
Коммерческая
Эсеньюрт, Турция
85 м²
€ 409,188
Проект Akzirve Strada, построенный Akzirve Gayrimenkul, был разработан в форме 3 этапов на п…
Офис 1 комнатав Kepez, Турция
Офис 1 комната
Kepez, Турция
1 Количество комнат 61 м²
€ 31,211
Отельв Кумкей, Турция
Отель
Кумкей, Турция
€ 6,098,369
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:ЕМКОСТЬ: 153 КОМНАТЫРасположение: ЗАКРЫТЬ В СТОРОННЫЙ ЦЕНТР / ЯХТ МАРИНА, П…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 593,868
магазины Район: Анталья, АксуНовая площадь под  магазины и офисы в Анталии. Объект сдае…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
72 м² 2/2 Этаж
€ 115,482
Офисное помещение в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания п…
Отельв Стамбул, Турция
Отель
Стамбул, Турция
25 000 м²
€ 121,626,642
Турция г.Стамбул &nbsp; Современный отель 5***** &nbsp; Красив…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти