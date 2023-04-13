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Продажа офисных помещений в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
7
Merkez Mahallesi
2
Guemuessuyu Mahallesi
1
Фатих
1
Чекмекёй
1
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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