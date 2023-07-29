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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

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1 объект найдено
Инвестиционная 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося …
€ 861,175
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