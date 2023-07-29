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Инвестиционная недвижимость в Мраморноморский регион, Турция

коммерческая недвижимость
92
отели
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офисы
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магазины
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 10 спален в Бейликдюзю, Турция
Инвестиционная 10 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 23
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
ЛЮБОВЬ В ПЕРВОМ СПОСОБЕ   Разработанный со страстью, созданный с помощью отмеченного …
€ 2,000,000
Инвестиционная 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося …
€ 861,175
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