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Купить отель с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
8
Кадыкёй
1
Текирдаг
1
Фатих
1
Эсеньюрт
1
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2 объекта найдено
Отель 320 комнатв Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

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с бассейном
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