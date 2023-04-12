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Купить производственное здание с бассейном в Турции

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Анталья
Sekerhane Mahallesi
Аланья
Мраморноморский регион
Стамбул
Эгейский регион
Мугла
Кемер
Чекмекёй
Эсеньюрт
Мерсин
Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
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