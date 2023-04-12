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Купить производственное здание с видом на горы в Турции

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Регионы с недвижимостью на продажу

Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул
Измир

Параметры недвижимости в Турции

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