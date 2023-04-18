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Купить отель с видом на море в Manavgat, Турция

Манавгат
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2 объекта найдено
Отельв Манавгат, Турция
Отель
Манавгат, Турция
13 000 м²
€ 25,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: 13.000 М2 ( 11.039 + 2.000 ) ЕМКОСТЬ: 335 НОМЕРОВ ОТКРЫТИЕ: 2019 Расположе…
Отельв Кумкей, Турция
Отель
Кумкей, Турция
€ 6,700,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:ЕМКОСТЬ: 153 КОМНАТЫРасположение: ЗАКРЫТЬ В СТОРОННЫЙ ЦЕНТР / ЯХТ МАРИНА, П…

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

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с бассейном
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