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Купить производственное здание в Конья, Турция

Конья
1
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1 объект найдено
Производствов Конья, Турция
Производство
Конья, Турция
9 000 м²
€ 8,500,000
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Фабрика находится в Конье / Промышленная зона. Общая площадь завода с…
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