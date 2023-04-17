Купить отель с видом на горы в Кемер, Турция

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Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 12,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Отель
Кемер, Турция
11 763 м²
€ 24,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 11,736 м2НОМЕРА: 178ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ: длиной 150 мГОД СТРОИТЕЛЬСТВА: 1991ПОЛНОЕ ВОСС…
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
Отель
Кемер, Турция
15 000 м²
€ 15,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЕМКОСТЬ: 164 НОМЕРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЫ, 3 РЕСТ…
Параметры недвижимости в Кемер, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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