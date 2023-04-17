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Купить коммерческую недвижимость в Кагытхане, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальняв Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 376,073
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
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