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Отели с видом на горы в Кадыкёй, Турция

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1 объект найдено
Отель 320 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
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