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Коммерческая недвижимость в Кадыкёй, Турция

2 объекта найдено
Отель 320 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Коммерческая в Кадыкёй, Турция
Коммерческая
Кадыкёй, Турция
137 м² 1/1 Этаж
€ 1,997,700
Новое коммерческое помещение в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, Джадд…
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