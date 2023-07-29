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Коммерческая недвижимость с бассейном в Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
13 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€ 236,100
Коммерческая 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 256 м²
Этаж 1/1
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
€ 607,300
Коммерческая 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
€ 395,000
Коммерческая в Чекмекёй, Турция
Коммерческая
Чекмекёй, Турция
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€ 689,400
Офис в Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€ 489,400
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€ 1,207,600
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кю…
€ 1,179,700
Коммерческая в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Площадь 254 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
€ 639,600
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость под магазины и другой бизнес в инвестиционно-привлекательном район…
€ 212,700
Коммерческая в Ускюдар, Турция
Коммерческая
Ускюдар, Турция
Площадь 283 м²
Этаж 1/1
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
€ 1,353,600
Коммерческая в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€ 213,600
Коммерческая в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€ 652,900
Коммерческая в Шишли, Турция
Коммерческая
Шишли, Турция
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
€ 431,900

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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