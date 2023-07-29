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Магазины с видом на море в Стамбул, Турция

Кагытхане
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2 объекта найдено
Магазин в Бейликдюзю, Турция
Магазин
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€ 404,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€ 464,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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