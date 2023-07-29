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Коммерческая недвижимость с видом на море в Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
8 объектов найдено
Магазин в Бейликдюзю, Турция
Магазин
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€ 404,000
Магазин в Мраморноморский регион, Турция
Магазин
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€ 464,000
Офис в Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€ 369,000
Коммерческая 20 спален в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Коммерческая 20 спален
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€ 17,880,000
Офис 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€ 1,215,000
Инвестиционная 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося …
€ 861,175
Отель 10 спален в Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
€ 2,266,250
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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