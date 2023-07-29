Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
85
отели
9
офисы
23
магазины
18
Другое В архив
Очистить
1 объект найдено
Другое 1 спальня в Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
€ 433,653
Realting.com
Перейти