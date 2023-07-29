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Продажа офисных помещений с бассейном в Стамбул, Турция

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1 объект найдено
Офис в Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€ 489,400
Realting.com
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